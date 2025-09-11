Çin ve ABD, Dünya Barışı İçin Birlikte Çalışma Vurgusu Yaptı

BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, büyük ülkeler olarak Çin ve ABD'nin yeni dönemde dünya barışı ve refahı için birlikte çalışması, küresel zorlukların üstesinden gelmesi ve üstlerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, çarşamba günü ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Wang, iki büyük güç olan Çin ve ABD'nin, rotalarından sapmaksızın ve hız kesmeksizin birlikte ilerlemesini sağlamak için iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğine bağlı kalınarak, vardıkları önemli mutabakatın taviz verilmeksizin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

ABD'nin son zamanlardaki olumsuz söylem ve eylemlerinin, Çin'in meşru hak ve çıkarlarını zedelediği, Çin'in iç işlerine müdahale teşkil ettiği ve Çin-ABD ilişkilerinin iyileştirilip geliştirilmesine zarar verdiğini kaydeden Wang, bu tür davranışlara kesinlikle karşı olduklarını vurguladı.

Wang, ABD'ye özellikle Taiwan gibi Çin'in temel çıkarlarını ilgilendiren konularla ilgili söylem ve eylemlerine dikkat etme çağrısında bulundu.

Çin ve ABD'nin, İkinci Dünya Savaşı sırasında militarizm ve faşizmi yenmek için omuz omuza savaştığını hatırlatan Wang, yeni dönemde ise iki tarafın, büyük ülkeler olarak dünya barışı ve refahı için birlikte çalışması, küresel zorlukların üstesinden gelmesi ve üstlerine düşen sorumlulukları üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Görüşmenin tam zamanında yapıldığını ve gerekli ve verimli olduğunu belirten iki taraf, Çin-ABD ilişkilerinde lider diplomasinin stratejik öncülük rolünden daha fazla yararlanılması, farklılıkların uygun şekilde yönetilmesi, tatbiki işbirliği imkanlarının araştırılması ve ikili ilişkilerin istikrarlı gelişiminin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.