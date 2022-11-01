Çin ve ABD Dışişleri Bakanları İkili İlişkiler Konusunda Telefon Görüşmesi Yaptı

BEİJİNG, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pazartesi günü ABD'nin talebi üzerine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi yaptı ve iki taraf mevcut ve gelecekteki Çin-ABD ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

BEİJİNG, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pazartesi günü ABD'nin talebi üzerine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi yaptı ve iki taraf mevcut ve gelecekteki Çin-ABD ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Blinken, ABD'nin Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'ne ve raporuna yakından ilgi gösterdiğini söyledi.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, 20. ÇKP Ulusal Kongresi'nin birleşik, demokratik ve ilerici bir kongre olduğunu söyledi.

Wang, kongrenin en önemli başarısının, tüm partinin ve tüm ülke halkının ortak özlemlerine yanıt vermesi, Genel Sekreter Xi Jinping'in Parti Merkez Komitesi ve bir bütün olarak Parti içindeki temel konumunu belirlemesi ve Xi Jinping'in Yeni Çağda Çin'e Özgü Sosyalizm Düşüncesi'ni uzun süre uyulması gereken yol gösterici ideoloji olarak belirlemesi olduğunu söyledi.

Wang, Çin'in kanıtlanmış sosyalizm yolunu Çin özellikleriyle şaşmaz bir şekilde izlemeye devam edeceğini belirterek, Çin partisinin ve hükümetinin ana politikalarının yüksek derecede süreklilik arz edeceğini ve istikrarı koruyacağını da sözlerine ekledi.

Wang, "Kongre tarafından gönderilen önemli mesaj, Çin'in dünya barışını koruma ve ortak kalkınmayı teşvik etme dış politika hedeflerine bağlı kalacağı, dışa açılmaya yönelik temel ulusal politikasını sürdürmeye devam edeceği, Çin yoluyla modernizm ile insanlığın genel ilerlemesini teşvik edeceği ve Çin'in yeni gelişmeleri ile dünyaya yeni fırsatlar getirerek çalkantılı uluslararası duruma istikrar sunacağıdır" dedi.

Wang, ABD'nin Çin'i gerçekten anlamak istiyorsa 20. ÇKP Ulusal Kongresi raporunu dikkatle incelemesi gerektiğini belirterek, Çin'in iç ve dış politikalarının açık ve şeffaf olduğunu ve stratejik niyetlerinin açık ve hilesiz olduğunu da sözlerine ekledi. Wang ayrıca ABD'yi renkli gözlüklerle bakarak ve ideolojik önyargıların gözlerini bulandırmasına izin vererek varsayımlarda bulunmaya karşı uyardı.

Wang, Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı gelişme rotasına geri dönmesinin yalnızca Çin ve ABD'nin ortak çıkarlarına hizmet etmekle kalmayıp aynı zamanda uluslararası toplumun ortak beklentilerini de karşılayacağını söyledi. Wang, ABD'nin Çin'i kontrol altına almayı ve bastırmayı bırakması ve ikili ilişkiler için yeni engeller yaratmaktan kaçınması gerektiğini söyledi.

Wang, ABD'nin Çin'e karşı yeni ihracat kontrol düzenlemeleri benimseyerek ve Çin'deki yatırımını kısıtlayarak serbest ticaret kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiğini ve Çin'in meşru hak ve çıkarlarını ciddi şekilde baltaladığını, bu nedenle bu uygulamaları düzeltmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Dünyanın ABD-Çin işbirliğini dört gözle beklediğini söyleyen Blinken ise, ABD'nin ABD-Çin ilişkilerinin bir sonraki aşamasında Çin ile iletişim ve işbirliğini sürdürmeye ve ikili ilişkilerinin temelini araştırmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

İki taraf ayrıca Ukrayna krizi konusunda da görüş alışverişinde bulundu. Wang, tüm tarafların temkinli davranması, sakin kararlar alması ve krizin tırmanmasını ve hatta kontrolden çıkmasını önlemek için diplomatik çabaları hızlandırması gerektiğini söyledi.

Wang, bir umut ışığı olduğu sürece müzakere kapısının kapanmaması gerektiğini, yüzde 1 şans olduğu sürece barış için yüzde 100 çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.