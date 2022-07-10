Çin ve ABD Dışişleri Bakanları Endonezya'da Biraraya Geldi BALİ, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi (solda), Endonezya'nın Bali kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan bir gün sonra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir görüşme yaptı, 9 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xu Qin/Xinhua) BALİ, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi (solda), Endonezya'nın Bali kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan bir gün sonra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir görüşme yaptı, 9 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xu Qin/Xinhua) Xinhua / Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Çin Halk Cumhuriyeti Mevlüt Çavuşoğlu Güncel Haberler

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