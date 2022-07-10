Çin ve ABD Dışişleri Bakanları Endonezya'da Biraraya Geldi
Xinhua - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
BALİ, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi (solda), Endonezya'nın Bali kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan bir gün sonra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir görüşme yaptı, 9 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xu Qin/Xinhua)
BALİ, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi (solda), Endonezya'nın Bali kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan bir gün sonra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir görüşme yaptı, 9 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xu Qin/Xinhua)
Xinhua / Güncel