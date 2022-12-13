Çin ve ABD'den İş İnsanları ve Yetkililer, Ticari ve Ekonomik İşbirliğinin Güçlendirilmesi Çağrısı Yaptı

Çin Genel Ticaret Odası-ABD Chicago'nun (CGCC-Chicago) 6. Yıllık Galası'na katılan yaklaşık 500 Çinli ve ABD'li iş insanı ile yetkili, iki taraf arasında ticari ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çağrıda bulundu.

Çin Genel Ticaret Odası-ABD Chicago'nun (CGCC-Chicago) 6. Yıllık Galası'na katılan yaklaşık 500 Çinli ve ABD'li iş insanı ile yetkili, iki taraf arasında ticari ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çağrıda bulundu.

"Geleceğimiz için Yeniden Açılmak" temasıyla Perşembe günü Chicago'da gerçekleştirilen gala kapsamında Temiz Enerji ve İklim Değişikliği Paneli, Belediye Başkanının Yuvarlak Masa Toplantısı, Çin'in Genel Görünümü 2023 ve Büyükelçi Diyaloğu düzenlendi.

Etkinliğin açılış konuşmasında Çin'in ABD Büyükelçisi Qin Gang, "Çinli şirketler, ABD'de yatırımda bulunma konusunda güçlü istek duyuyor ve potansiyel son derece ümit verici" diye konuştu.

Qin, "Yıllar içinde Çinlilerin yatırımları, yerel ekonomik ve sosyal kalkınmalara önemli katkılarda bulundu. Bu da ticari işbirliğimizin kazan-kazan niteliğini ortaya koyuyor" diye ekledi.

Büyükelçi, ABD'deki Çinli şirketlere güvenlerini sürdürmeleri, kurallara uyarken kendi hak ve çıkarlarını savunmaları, kar elde ederken yerel topluluklara katkıda bulunmaları ve iki ülke arasında bağlantı ve işbirliğinin bağ ve köprüsü olarak işlev görmeleri çağrısında bulundu.

Büyükelçi, ABD tarafına hitaben, "Hem federal hem de alt ulusal yönetimlerin Çinli şirketler için eşit şartlı faaliyet alanı sağlayacaklarını, onları iyi karşılayacaklarını, onları burada tutacaklarını ve başarılı olmalarına izin vereceklerini umuyorum" diye konuştu.

Qin ayrıca Çin-ABD ilişkilerine verdiği katkılardan dolayı ABD-Çin İlişkileri Ulusal Komitesi Başkanı Steve Orlins'e ABD-Çin Dostluk Elçisi Ödülü'nü takdim etti.

CGCC-Chicago Başkanı Ni Pin, ABD-Çin ilişkilerinin günümüzde birçok zorlukla karşı karşıya olduğunu söyledi. Pin, ama "kaderimiz kendi elimizde, 50 yıl önce liderlerimizin aldığı kararların, birçok kişinin hayatını değiştirmesi gibi... Şimdi daha iyi bir geleceğe doğru hareket etmenin zamanı geldi" diye konuştu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chicago'dan bildiriyor.(XHTV)