Çinli Üst Düzey Yetkili: Çin ve ABD İş Dünyası Tatbiki İşbirliğini Derinleştirmeli

Güncelleme:
Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Başkan Yardımcısı Wang Yong, Beijing'de düzenlenen Amerikan Ticaret Odası yemeğinde, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi çağrısını yaptı. Etkinliğe siyaset ve iş dünyasından 400 temsilci katıldı.

BEİJİNG, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı Wang Yong, Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Çin Halk Cumhuriyeti Amerikan Ticaret Odası'nın yıllık yemek organizasyonunda konuşma yaptı, 29 Ocak 2026.

Wang, Çin ve ABD iş dünyasına, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin istikrarlı ve uzun vadeli gelişimini desteklemek amacıyla tatbiki işbirliğini derinleştirme çağrısında bulundu.

Etkinliğe, iki ülkenin siyaset ve iş dünyasından yaklaşık 400 temsilci katıldı. (Fotoğraf: Ding Lin/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
