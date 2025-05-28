Çin ve ABD Arasındaki Ticari Gerilim Azalıyor

Çin ve ABD Arasındaki Ticari Gerilim Azalıyor
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Cenevre'deki toplantının ardından ABD'li alıcıların siparişlerinde büyük bir artış görüldüğünü ve taşımacılık hizmetlerinin tam kapasiteyle çalıştığını açıkladı. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin karşılıklı fayda sağladığını belirtti.

BEİJİNG, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bu ayın başlarında Çin ile ABD'nin Cenevre'de gerçekleştirdiği ekonomik ve ticari ilişkiler toplantısının ardından iki ülke arasındaki ticari gerilimin azalmasıyla ABD'li alıcıların siparişlerinde büyük artış yaşandığını ve taşımacılık hizmetlerinin tam kapasiteyle çalıştığını söyledi.

Mao, çarşamba günkü olağan basın toplantısında, "Bu durum, her iki ülkeden gelen büyük talebi tam olarak yansıtıyor" dedi.

Çin'deki Amerikan Ticaret Odası Başkanı Michael Hart, geçen hafta Beijing'de düzenlenen 2025 Küresel Ticaret ve Yatırım Teşvik Zirvesi'nde Çin'in ABD için hem önemli bir ticari mal pazarı hem de ticari mal tedarikçisi olduğunu söylemişti.

Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin özünün karşılıklı fayda ve kazan-kazan anlayışına dayandığını belirten Mao, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin her iki ülkedeki işletme ve tüketicilere somut faydalar getirdiğini belirtti.

Korumacılığın sonunun olmadığına dikkat çeken Mao, ABD firmaları da dahil olmak üzere küresel işletmelerin Çin'de faaliyet göstermesi ve gelişmesini, Çin'le işbirliğini derinleştirmesini ve işbirliğinden doğan fırsatları paylaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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