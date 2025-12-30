Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi: ABD ile Ticaret ve Yatırımı Artırmak İçin Daha Gelişmiş Hizmetler Sunacağız

BEİJİNG, 30 Aralık (Xinhua) -- Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi Sözcüsü Wang Wenshuai 2026 yılında Çinli ve ABD'li şirketler arasındaki iki yönlü ticaret ve yatırımı kolaylaştırmak üzere çalışmalarını artıracaklarını, daha fazla önlem alacaklarını ve daha iyi hizmetler sunacaklarını söyledi.

Wang pazartesi günkü basın toplantısında, konseyin, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği "Çin Yılı" çerçevesinde ve 4. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı sırasında ABD'li şirket ve kurumların aktif olarak iş etkinliklerine katılmaya davet edilmesiyle yaratılan fırsatları değerlendireceğini ifade etti.

Wang bu yıl da Çin ve ABD iş dünyaları arasındaki etkileşimi teşvik etmeye ve işbirliğini derinleştirmeye devam ettiklerini belirtti.

2025 yılında 3.900'den fazla Çinli şirketin ABD'de düzenlenen 126 profesyonel fuara katılımını onayladıklarını kaydeden Wang, bu fuarlarda Çinli şirketlere tahsis edilen fiili sergi alanının toplam 52.000 metrekareye ulaştığını ifade etti.

Wang, 3. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'nda, ABD'li katılımcıların sayısının bir önceki fuara göre yüzde 15 artarak, yurtdışı katılımcılar arasında sayı bakımından ilk sırada yer almaya devam ettiğine dikkat çekti.

Las Vegas'ta düzenlenecek 2026 Tüketici Elektroniği Fuarı'nın hazırlıklarına ilişkin son bilgileri sunduklarını hatırlatan Wang, konsey incelemesinin ardından 7 fuar organizatörünün 207 Çinli şirketin fuara katılımını sağlayacağını söyledi.