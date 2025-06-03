Çin ve ABD Arasındaki Ticaret Gerilimleri Devam Ediyor

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin ABD ile tarife müzakerelerinde anlaşmazlıklardan kaynaklanan gerilimlerin arttığı bir dönemde bu ülkenin yeni Pekin Büyükelçisi David Perdue ile görüştü.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, görüşmede, Çin'in Cenevre'de yürütülen ekonomi ve ticaret görüşmelerinin ardından varılan uzlaşmayı samimi ve kati olarak uyguladığını belirtti.

ABD'nin yakın dönemde Çin'in meşru haklarına ve çıkarlarına zarar veren bazı olumsuz tedbirleri haksız şekilde aldığına dikkati çeken Vang, "ABD bizle yarı yolda buluşmalı, iki ülke liderinin ocaktaki telefon görüşmesinde vardığı mutabakata uyarak ikili ilişkilerini yeniden doğru rayına oturtacak koşulları yaratmalı." ifadelerini kullandı.

Çin'in açıklamasına göre, ABD'li Büyükelçi de iki ülke liderleri arasında olumlu ve yapıcı diyaloğun sürdürülmesinin önemine dikkat çekerek, yeni görevinde Çin ile karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde yakın iletişimi sürdürmeye hazır olduğunu aktardı.

Büyükelçi Perdue, X platformunda yaptığı paylaşımda, görüşmede Başkan Donald Trump'ın öncelikleri olan ticaret, fentanil ve yasa dışı göçü gündeme getirdiğini belirtti.

ABD'li diplomat, iki ülke ilişkilerinde iletişimin hayati olduğunu vurguladı.

ABD ile Çin arasındaki tarife restleşmesi ve ilişkilerde gerilim

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Tırmanan ticari gerilim sonrasında ABD'li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs'ta tarife müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmiş ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı almıştı.

Görüşmelerin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürmesi kararlaştırılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Çin'i Cenevre'de varılan anlaşmanın büyük bölümünü ihlal etmekle suçlamış, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bunu konuşacağını ve sorunun çözülmesini umduğunu ifade etmişti.

Bu arada Washington yönetimi yapay zeka çiplerinin ihracatına kontrol getirmiş, çip tasarımında kullanılan yazılımların Çin'e satışını durdurmuş ve Çin Komünist Partisi'yle (ÇKP) bağlantılı ve kritik araştırma alanlarında çalışan Çinli öğrencilerin vizelerini iptal edeceğini açıklamıştı.