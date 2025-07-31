Çin ve ABD Arasındaki İlişkilerin Gelişimi İçin İletişim Çağrısı

BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve ABD'nin birbirlerinin temel ve önemli çıkarlarına saygı duyması ve cepheleşme ve çatışmaya düşmekten kaçınması gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, çarşamba günü ABD-Çin İş Konseyi Yönetim Kurulu heyetiyle yaptığı görüşmede iki tarafa daha fazla iletişim ve istişare kanalı oluşturma, birbirlerine yönelik nesnel, rasyonel ve pragmatik bir tutum benimseme ve doğru stratejik algı geliştirme çağrıssında bulundu.

Uluslararası konjonktürdeki değişiklikler ne olursa olsun ABD'ye yönelik politikalarının süreklilik ve istikrarını koruduğunu kaydeden Wang, ABD'yle ilişkilerini karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği şeklindeki üç ilkeye göre ilerleteceklerini belirtti.

Wang, Çin ile ABD arasındaki yanlış yargıları önlemek, farklılıkları yönetmek, işbirliği olanaklarını araştırmak, iki ülke lideri arasında varılan mutabakatı hayata geçirmek ve Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimini teşvik etmek üzere ABD ile temasları güçlendirmeye istekli olduklarını vurguladı.

Saygı, eşitlik ve karşılıklılık ilkelerine bağlı kalınmasını ve tek taraflı hegemonyacılıktan kaçınılmasını da isteyen Wang, iki ülkenin ve dünyanın yararı için daha büyük, tatbiki ve iyi işler yapılması çağrısında bulundu.

Üst düzey dışa açılma politikasını genişleteceklerini ve piyasa odaklı, hukuka dayalı ve uluslararası düzeyde birinci sınıf bir iş ortamı oluşturacaklarını belirten Wang, ABD'li şirketlerin Çin'e karşı iyimserliklerini sürdürmeleri ve karşılıklı fayda ve ortak büyüme sağlamak üzere Çin'e yatırımda bulunmasını temenni ettiklerini ifade etti.

Wang, ABD iş dünyasından Çin hakkında doğru algıları paylaşma, iki halk arasında dostluğu geliştirme ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini hayata geçirme görevini üstlenerek, Çin-ABD ilişkilerinin ve iki halk arasındaki dostluğun gelişmesine yeni ve olumlu katkılar sağlamasını beklediklerini belirtti.

Heyette bulunan üyeler arasında ABD-Çin İş Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Rajesh Subramaniam, Thermo Fisher Scientific Yönetim Kurulu Başkanı Marc N. Casper, Otis Worldwide Corporation Yönetim Kurulu Başkanı Judy Marks, Goldman Sachs Başkanı ve Uygulayıcı Genel Yöneticisi John E. Waldron, Boeing Company Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Boeing Global Başkanı Brendan Nelson, United Family Healthcare Kurucusu ve Başkan Yardımcısı Roberta Lipson, Apple Inc. Uygulayıcı Genel Yöneticisi Sabih Khan ve USCBC Başkanı Sean Stein da bulunuyordu.

ABD-Çin ilişkilerinin günümüzde dünyadaki en önemli ikili ilişkileri teşkil ettiğini kaydeden heyet üyeleri, iki ülke liderleri arasındaki iyi niyetli ve ileri görüşlü etkileşimin ikili ilişkilerin gelişimine rehberlik sağlayarak ilişkilere ivme kazandırdığını belirtti.

ABD'li iş topluluğunun, Çin'de kök salmaya ve varlığını derinleştirmeye devam edeceğini ve ticaret, yatırım, teknolojik inovasyon, yeşil kalkınma ve sağlık gibi alanlarda işbirliğini genişleteceğini ifade eden heyet, Çin'in yüksek kaliteli kalkınmasına katılacaklarını ve Çin ile dünya arasındaki bağlantıları daha da güçlendireceklerini vurguladı.

Heyet, ABD-Çin İş Konseyi'nin ikili ekonomik ve ticari işbirliğini genişletmek, halklar arası etkileşimi güçlendirmek, karşılıklı anlayışı artırmak ve ABD-Çin ilişkilerini daha canlı, dengeli ve karşılıklı fayda sağlayacak bir yapıya dönüştürmek için nüfuzunu aktif şekilde kullanmaya kararlı olduğunu belirtti.