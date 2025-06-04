Çin ve ABD Arasındaki İlişkilerde Yeni Dönem: Wang Yi ve David Perdue Görüştü

Çin ve ABD Arasındaki İlişkilerde Yeni Dönem: Wang Yi ve David Perdue Görüştü
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'nin yeni Büyükelçisi David Perdue ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkilerin istikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde gelişmesi adına beklentilerini dile getirdi. Wang, iki ülkenin eşitlik ve saygı temelinde diyalog ve işbirliği yürütmesi gerektiğini vurguladı.

BEİJİNG, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'nin yeni Çin Büyükelçisi David Perdue ile bir araya geldi. Salı günkü görüşmede Perdue'nun büyükelçi olarak göreve başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Wang, büyükelçinin ikili ilişkilerin sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimini desteklemede aktif rol oynaması temennisinde bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Perdue'nun iki ülke arasında güvenilir bir iletişimci, farklılıkların giderilmesinde arabulucu ve işbirliğinin destekleyicisi olarak hizmet etmesi beklentisini dile getirdi.

Çin-ABD ilişkilerinin an itibarıyla önemli ve kritik dönüm noktasında olduğunu söyleyen Wang, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana iniş çıkışlarla geçen yaklaşık yarım asırlık döneme bakıldığında, taraflar arasında eşitlik ve saygının bir ön koşul, diyalog ve işbirliğinin ise tek doğru seçenek olduğu sonucunun öne çıktığını belirtti.

Cenevre'deki ikili ekonomik ve ticari görüşmeler sonucu varılan mutabakatı ciddiyetle ve sıkı şekilde uyguladıklarını vurgulayan Wang, buna karşın ABD'nin o zamandan bu yana asılsız nedenlerle Çin'in meşru hak ve çıkarlarını ihlal eden bir dizi olumsuz önlem almasının ise üzüntü verici olduğunu belirterek bu tür eylemlere kesinlikle karşı olduklarını vurguladı.

Wang, ABD'nin Çin'le orta yolda buluşması, iki ülke liderlerinin ocak ayında yaptıkları telefon görüşmesinde vardıkları önemli mutabakatı ciddiyetle uygulaması ve ikili ilişkilerin rayına girmesi için gerekli koşulları yaratması gerektiğini söyledi.

Perdue ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'e büyük saygı duyduğunu belirtti. İki liderin olumlu ve yapıcı etkileşimi sürdürmelerinin çok önemli olduğuna işaret eden Perdue, ABD'nin Çin Büyükelçisi olarak karşılıklı saygı ve özenli diyalog ruhu içinde Çin ile yakın iletişimi sürdürmeye istekli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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