Çin ve ABD Arasındaki İlişkiler Kritik Bir Aşamada

Çin ve ABD Arasındaki İlişkiler Kritik Bir Aşamada
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Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Beijing'de düzenlenen Çin-ABD Üst Düzey Gayri Resmi Diyalog Toplantısı'nda iki ülke ilişkilerinin tarihi önemi üzerinde durdu.

BEİJİNG, 6 Haziran (Xinhua) --Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Beijing'de Çin-ABD Üst Düzey Gayri Resmi Diyalog Toplantısı'na katılan ABD heyetiyle bir araya geldi.

Han, perşembe günü gerçekleşen görüşmede Çin-ABD ilişkilerinin, kritik bir aşamadan geçen dünya açısından en önemli ikili ilişkilerinden biri olduğunu ve tarihi bir öneme sahip olduğunu söyledi, 5 Haziran 2025. (Fotoğraf: Liu Weibing/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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