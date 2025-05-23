Çin ve ABD Arasındaki Ekonomik İşbirliği Derinleştiriliyor

Çin ve ABD Arasındaki Ekonomik İşbirliği Derinleştiriliyor
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Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, ABD sermayeli işletmelerle işbirliğini derinleştirerek ekonomik ilişkilerin sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde gelişeceğini vurguladı. JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon ile yapılan görüşmelerde olumlu ilerlemeler kaydedildiği ifade edildi.

BEİJİNG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, ABD sermayeli işletmelerin Çin ile karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirip Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmalarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan He, perşembe günü JPMorgan Chase Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Jamie Dimon ile bir araya geldi.

Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari görüşmelerde önemli ilerlemeler kaydedildiğini dile getiren He, bu görüşmelerin iki ülkenin ekonomik ve ticari işbirliğini sürdürmelerinin önünü açtığını belirtti.

He, birleşik bir ulusal piyasa inşa etmek ve yeni bir kalkınma paradigması oluşturmak üzere çaba sarf edeceklerini ve üst düzey dışa açılmalarını dış dünyaya doğru genişleteceklerini de sözlerine ekledi.

Dimon ise ABD ile Çin arasındaki ekonomik ve ticari görüşmelerin sonuçlarının olumlu olduğunu kaydederek, Çin'in sermaye piyasasına giderek daha derin seviyede katılacaklarını ve çokuluslu şirketlerin Çin'de iş yapması ve Çinli şirketlerin yurtdışında gelişme göstermeleri konularında daha iyi hizmet vereceklerini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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