Çin ve Abd, 13. Siyasi Parti Liderleri Diyaloğunu Gerçekleştirdi

BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- 13. Çin-ABD Siyasi Parti Liderleri Diyaloğu'nda taraflar, Çin-ABD karşılıklı idrak ve karşılıklı faydalı işbirliği temaları altında derinlemesine ve yapıcı iletişim gerçekleştirdi.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Uluslararası Departmanı Başkanı Liu Jianchao, Salı günü video bağlantısıyla gerçekleştirilen diyalog toplantısına katılarak bir açılış konuşması yaptı.

Her iki taraf da Çin ve ABD'nin birlikte nasıl ilerlediğinin çok önemli olduğuna inandığını ve hem iki halkın hem de uluslararası toplumun ortak beklentilerini karşılayan, gelecek nesillere de fayda sağlayacak sağlam bir yol izlemek için çalışmak gerektiğini belirtti.

Çin ve ABD'nin birbirlerine saygı göstermeleri, barış içinde bir arada yaşamaları ve çatışmaya girmemeleri gerektiği konusunda iki taraf da mutabık kaldı. İki taraf ayrıca iletişimi ve diyalogu güçlendirmek, iki halk arasındaki dostluğu artırmak, karşılıklı faydalı işbirliğini teşvik etmek, küresel güçlüklere ortak yanıt verebilmek için işbirliğini güçlendirmek noktalarında ortak fikir beyan etti.

İki taraf, ÇKP ile ABD'nin Demokrat ve Cumhuriyetçi partileri arasındaki alışveriş ve diyalogları sürdürme konusunda anlaştı.