Çin ve AB İlişkilerinin 50. Yıldönümü: Stratejik Önem Vurgulandı

BEİJİNG, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, günümüzün çalkantılı uluslararası konjonktüründe, Çin ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerin stratejik önem ve küresel etki kazandığını belirtti.

Han bu açıklamayı, Çin ve AB arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yıldönümü vesilesiyle salı günü düzenlenen resepsiyonda gerçekleştirdi.

50 yıl önce Çin-AB ilişkilerinin kurulmasından bu yana iki taraf arasındaki etkileşim ve diyaloğun giderek daha yakın hale geldiğini, ortak çıkar alanlarının genişlediğini ve aralarındaki işbirliğinin kapsam ve düzey olarak önemli ölçüde geliştiğini söyleyen Han, bu sayede her iki tarafın da gelişimine katkıda bulunulduğunu ve dünyaya fayda sağlandığını dile getirdi.

Han, Çin ve AB arasında temel çıkar çatışması ya da jeopolitik anlaşmazlık bulunmadığını, bu nedenle iki tarafın da birbirinin başarısına katkı sunabilecek ortaklar olduğunu vurguladı.

Han, her iki tarafın da ilişkilerinin 50. yıl dönümünün sunduğu fırsatı değerlendirmesi, diplomatik ilişkilerin kuruluşundaki temel niyetleri koruması, ilişkilerin genel seyrini doğru kavramaya çalışması ve ortaklıklarının yerleşik konumuna bağlı kalması gerektiğini söyledi. Çin-AB ilişkilerinin istikrarlı biçimde gelişmesinin teşvik edilmesinin önemine vurgu yapan Han, karşılıklı saygı, açıklık, iş birliği, karşılıklı yarar ve kazan-kazan ilkelerine bağlı kalınması gerektiğini de ifade etti.

Resepsiyon öncesinde eski Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Çin'de görev yapan AB temsilcileriyle bir araya gelen Han, Çin ve AB'nin yasama organları arasındaki etkileşimi yeniden başlattığını ve bunun Çin-AB ilişkilerinin gelişimine yeni bir ivme kazandırdığını ifade etti.