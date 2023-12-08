Çin ve AB, İlişkilerin İyileştirilmesi ve İşbirliğinin Güçlendirilmesi Konusunda Anlaştı

Çin Başbakanı Li Qiang, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Çin-AB Zirvesi'nde bir araya geldi. İki taraf, ilişkilerin doğru yönde ilerlemesi için diyaloğa, işbirliğine ve barışa bağlı kalma konusunda anlaştı. Ayrıca, ekonomi, ticaret, yeşil kalkınma ve küresel zorluklar gibi konularda işbirliğini derinleştirmek için çeşitli adımlar atacaklarını belirttiler.

BEİJİNG, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Perşembe günü Beijing'de düzenlenen 24. Çin-AB Zirvesi'ne eş başkanlık yaptı.

Li, Çin- Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin doğru yönde ilerlemesi için her iki tarafın da cepheleşme yerine diyaloğa, bağları koparmak yerine işbirliğine ve çatışma yerine barışa bağlı kalması gerektiğini ifade etti.

Başbakan, kapsamlı stratejik ortaklığın doğru konumlanmasını desteklemek, farklılıkları bertaraf ederken ortak paydada buluşmak, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini ve çok taraflı koordinasyonu güçlendirmek, Çin-AB ilişkilerini daha istikrarlı, yapıcı ve karşılıklı faydaya dayalı hale getirmek, ayrıca Avrasya kıtasının ve genel olarak dünyanın refahına, istikrarına ve kalkınmasına daha fazla katkıda bulunmak üzere Çin'in AB ile çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Li, Çin'in AB ile karşılıklı fayda sağlayan daha fazla işbirliği modelini aktif olarak keşfetmeye ve ikili ilişkilere sürekli olarak yeni ivme ve canlılık kazandırmak için çaba göstermeye istekli olduğunu vurguladı.

Li, "Karşılıklı ticaret ve yatırımı daha da genişletecek, ticaret ve yatırımın serbestleştirilmesi ve kolaylaştırılmasını ilerletmeye devam edecek, yeşil ortaklığı derinleştirecek, aktif olarak dijital ortaklık kuracak ve halklar arası etkileşimi artıracağız" dedi.

Piyasa ekonomisinin temel normlarının ihlal edilmesi ve ekonomik ve ticari konuların siyasileştirilmesi ya da güvenlik kavramının aşırı genişletilmesine karşı olduklarını ifade eden Li, AB'nin kendi ticaret ve yatırım piyasalarını açık tutması temennisinde bulundu.

Michel ve Von der Leyen ise AB'nin Çin için sağlam ve güvenilir bir ortak olma istediğini vurgulayarak, AB'nin stratejik bağımsızlığına bağlı kaldığını, ayrıca karşılıklı anlayışı artırmak, yanlış anlamaları azaltmak, ekonomi ve ticaret, tarım ve gıda, iklim değişikliği ve yapay zeka konularında işbirliğini derinleştirmek, küresel zorlukları ortaklaşa ele almak ve dünya barışını, istikrarını ve refahını teşvik etmek üzere Çin ile üst düzey diyaloğu ilerletmeye hazır olduğunu belirtti.

Görüşmede her iki taraf, tüm alanlarda ve düzeylerde kurumsal diyalogların başarılı geçmesini sağlama, açıklık ve karşılıklı fayda ilkelerine bağlı kalma, bağları koparmaya karşı çıkma, birbirlerinin şirketleri için adil ve ayrımcılıktan uzak bir iş ortamı sunma ve farklılıkları diyalog ve istişare yoluyla uygun şekilde çözme konusunda görüş birliğine vardı.

İki taraf; ekonomi ve ticaret, yeşil kalkınma, coğrafi işaretler ve fikri mülkiyet hakları konularında işbirliğini derinleştirecek, ihracat kontrolünde diyalog mekanizmalarından istifade edecek, kilit önemdeki hammaddeler için erken uyarı mekanizması oluşturma yollarını araştıracak ve istikrarlı bir tedarik zinciri ortaklığı kuracak.

İki taraf ayrıca, karbon emisyonu ticareti konusunda işbirliğini güçlendirecek, çok taraflılığı destekleyip hayata geçirecek, Birleşmiş Milletler ve diğer çok taraflı platformlarda koordinasyonu güçlendirecek, Dünya Ticaret Örgütü'nde gerekli reformların yapılması için çalışacak ve gıda güvenliği, iklim değişikliği ve halk sağlığı gibi küresel zorlukları ele almak üzere birlikte çalışacak. Taraflar ayrıca önemli uluslararası ve bölgesel konularda iletişimi güçlendirme ve gündemdeki meselelerin siyasi çözümünü teşvik etme konusunda mutabık kaldı.