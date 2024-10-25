Çin ve AB Elektrikli Araç Soruşturmasında Diyalog Kararı Aldı

BEİJİNG, 25 Ekim (Xinhua) -- Çin ve Avrupa Birliği, AB'nin Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik başlattığı sübvansiyon karşıtı soruşturma konusundaki anlaşmazlığı diyalog yoluyla çözme isteklerini yineledi.

Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao ile Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Ticaret Komiseri Valdis Dombrovskis arasında Cuma günü video bağlantısı yoluyla gerçekleştirilen görüşmenin ardından Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre iki taraf, anlaşmazlığın çözümü olarak fiyat taahhüdünde bulunma uygulamasını sürdürme kararı aldı.