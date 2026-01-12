Haberler

Çin Ticaret Bakanlığı: Çin Yapımı Elektrikli Araçlara Yönelik Fiyat Taahhüdü Rehberi Konusunda AB ile Uzlaştık

Güncelleme:
Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'ne elektrikli araç ihraç eden şirketlere yönelik fiyat taahhütleri hakkında bir rehberin gerekli olduğu konusunda AB ile mutabık kaldı. Bu adımın, ilgili sorunların daha pratik ve hedef odaklı bir şekilde çözülmesini sağlamak amacıyla atıldığı belirtildi.

BEİJİNG, 12 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'ne bataryalı binek elektrikli araç ihraç eden Çinli ihracatçılara yönelik fiyat taahhütlerine ilişkin genel bir rehber sunulmasının gerekli olduğu konusunda AB ile mutabık kaldıklarını söyledi.

Bakanlıktan salı günü yapılan açıklamada söz konusu adımla, ilgili sorunların daha tatbiki, hedef odaklı ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun şekilde çözüme kavuşturulmasının hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
