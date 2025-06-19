Çin ve AB Ekonomik İşbirliğini Güçlendiriyor

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Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, AB ile ikili ticaret ve yatırım işbirliğinin sağlıklı gelişimini sürdürmek için iletişimi devam ettirdiklerini açıkladı. 50. yılı kutlayan iki taraf, ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmeye kararlı.

BEİJİNG, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, ikili ticaret ve yatırım işbirliğinin sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimini teşvik etmek üzere Avrupa Birliği'yle farklı düzeylerde iletişimi sürdürdüklerini söyledi.

He, perşembe günkü basın toplantısında Çin-AB ekonomik ve ticari ilişkilerine büyük önem verdiklerini, Dünya Ticaret Örgütü çerçevesi de dahil olmak üzere çok taraflı konularda AB ile koordinasyonu güçlendirdiklerini ve ekonomik ve ticari anlaşmazlıkları diyalog ve istişare yoluyla çözmeye kararlı olduklarını belirtti.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin ile AB arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü olduğuna dikkat çeken He, iki tarafın liderlerinin vardığı önemli uzlaşıyı hayata geçirmek, Çin-AB ekonomik ve ticari işbirliğinin daha yüksek kalitede gelişimini aktif şekilde desteklemek, karşılıklı endişeleri gidermek ve Çin ile AB arasındaki üst düzey etkileşimlere yönelik ekonomik ve ticari gündem konuları ve sonuçları için ortaklaşa hazırlık yapmak üzere AB ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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