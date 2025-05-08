Çin ve AB, Diplomatik İlişkilerin 50. Yıldönümünü Kutladı

BEİJİNG, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Çin ve AB arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü vesilesiyle karşılıklı tebrik mesajı yayımladı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, salı günkü mesajında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Çin-AB ilişkilerinin önemli gelişme kaydettiğini ve güçlü direnç ve canlılık sergilediğini belirtti.

Wang, çalkantı ve dönüşümün iç içe geçtiği uluslararası konjonktürde iki tarafın, Çin ve AB liderleri tarafından varılan önemli mutabakatı hayata geçirmesi, diplomatik ilişkilerin kurulmasındaki asli niyete bağlı kalması, stratejik iletişimi güçlendirmesi, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmesi, farklılık ve sürtüşmeleri uygun şekilde çözüme kavuşturması, gerçek çok taraflılığı uygulaması, tek taraflılık, korumacılık ve ekonomik zorbalığa ortaklaşa karşı çıkması ve dünyada eşitlik ve adaleti koruması gerektiğini ifade etti.

Wang, iki tarafın, daha büyük stratejik öneme ve daha büyük küresel etkiye sahip kapsamlı Çin-AB stratejik ortaklığını inşa etmek ve umut vaat eden gelecek 50 yıla birlikte adım atmak üzere aralıksız çaba sarf etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kallas ise birçok ortak sorumluluk üstlenen AB ve Çin'in, çok taraflılığı birlikte el üstünde tutması, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nı, uluslararası hukukun üstünlüğünü ve uluslararası normları koruması ve uluslararası düzen ile küresel barış ve istikrarı sürdürmesi gerektiğini belirtti.