Çin ve AB Arasında İhracat Kontrolü Diyaloğu Gerçekleşti

BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin ve Avrupa Birliği ticaret yetkilileri arasında Çin-AB ihracat kontrolü diyalog mekanizması toplantısının "güncellenmiş versiyonu" gerçekleştirildi.

Çin Ticaret Bakanlığı pazartesi günü yaptığı çevrimiçi açıklamada diyalog toplantısının, 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de, bakanlığın Sektör Güvenliği ve İthalat ve İhracat Kontrolü Bürosu Genel Müdürü Jiang Qianliang ile AB Komisyonu Ticaret Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Denis Redonnet arasında düzenlendiğini duyurdu.

Açıklamaya göre ihracat kontrolü alanında ortak ilgi alanlarına giren konular hakkında derinlemesine ve yapıcı iletişimde bulunan taraflar, Çin ile Avrupa arasındaki sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarlı ve sorunsuz işleyişini teşvik için diyalog ve iletişimi sürdürme konusunda mutabık kaldı.