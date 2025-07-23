Çin ve AB Arasında Ekonomik İşbirliği Görüşmesi

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Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, AB Komisyonu Üyesi Maros Sefcovic ile video konferans aracılığıyla görüşerek ekonomik işbirliği hakkında detaylı tartışmalarda bulundu ve AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımları eleştirdi.

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, Avrupa Birliği Komisyonu Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ile video bağlantısı aracılığıyla görüşme gerçekleştirdi.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın çarşamba günü yaptığı açıklamada iki tarafın Çin-AB ekonomik ve ticari işbirliği ve bununla ilgili önemli konular hakkında samimi ve derinlemesine görüşmeler yaptığı belirtildi. Ayrıca Wang'ın salı günkü görüşme sırasında AB'nin Rusya'ya uyguladığı 18. yaptırım paketine 2 Çinli finans kurumunu da dahil etmesi konusunda ciddi itirazlarını ilettiği de kaydedildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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