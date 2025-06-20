Çin ve AB Arasında Ekonomik İşbirliği Görüşmeleri

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Üyesi Maros Sefcovic ile video konferans yoluyla ticaret konularını görüştü. İki taraf, elektrikli araçlar üzerindeki sübvansiyon karşıtı soruşturma ve diğer ticaret meseleleri konusunda derinlemesine istişarelerde bulundu.

BEİJİNG, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao perşembe günü Avrupa Birliği Komisyonu Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ile video konferans yoluyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre iki taraf, elektrikli araçlarla ilgili sübvansiyon karşıtı soruşturma ve diğer ticareti düzeltme davaları, ihracat kontrolleri ve pazar erişimi gibi ekonomik ve ticari konularda derinlemesine ve profesyonel istişarelerde bulundu.

Görüşmede iki taraf da karşılıklı anlayışla ilerlemeye, bu yılki önemli Çin-AB gündemine yönelik ekonomik ve ticari hazırlıkları özenle yürütmeye ve Çin-AB ekonomik ve ticari ilişkilerinin sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimini teşvik etmeye yönelik ortak çaba gösterme konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Altın yatırımcısı şokta! Değer kaybı yüzde 2'yi geçti

Altın yatırımcısı şokta
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk hakemden Avrupa'yı ayağa kaldıran hata

Türk hakemden Avrupa'yı ayağa kaldıran hata
16 Milyar hesap bilgisi çalındı, uzmanlardan şifre uyarısı

16 Milyar hesap bilgisi çalındı, uzmanlardan şifre uyarısı
9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi

9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
Real Madrid'in stadyumu günde 1 milyon dolar kazanıyor

Para pasıyorlar! İşte Santiago Bernabeu'nun günlük kazancı
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu

Bu sahne gündem olmuştu! Kıskançlık iddialarına tokat gibi yanıt
İrem Derici'nin estetik pişmanlığı

Meme estetiği sorusuna bomba bir yanıt verdi
Savaş devam ederken İsrail'in 'Öldürdük' dediği isim mesaj yayınladı

Öldü denilen kritik isimden İsrail'i şoke eden mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.