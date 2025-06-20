Çin ve AB Arasında Ekonomik İşbirliği Görüşmeleri

BEİJİNG, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao perşembe günü Avrupa Birliği Komisyonu Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ile video konferans yoluyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre iki taraf, elektrikli araçlarla ilgili sübvansiyon karşıtı soruşturma ve diğer ticareti düzeltme davaları, ihracat kontrolleri ve pazar erişimi gibi ekonomik ve ticari konularda derinlemesine ve profesyonel istişarelerde bulundu.

Görüşmede iki taraf da karşılıklı anlayışla ilerlemeye, bu yılki önemli Çin-AB gündemine yönelik ekonomik ve ticari hazırlıkları özenle yürütmeye ve Çin-AB ekonomik ve ticari ilişkilerinin sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimini teşvik etmeye yönelik ortak çaba gösterme konusunda mutabık kaldı.