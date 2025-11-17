Çin, Vatandaşlarına Japonya'ya Seyahat Etmemelerini Tavsiye Etti

BEİJİNG, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, güvenlik endişeleri nedeniyle Çin vatandaşlarına Japonya'ya seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Bakanlık pazar günü internet sitesinden yaptığı açıklamada Çin Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı seyahat uyarısına atıfta bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin vatandaşları için Japonya'daki güvenlik ortamının kötüleştiğine ve Japonya Başbakanı'nın Çin'in Taiwan bölgesiyle ilgili son zamanlarda yaptığı kışkırtıcı açıklamalara dikkat çeken bir seyahat uyarısı yayımlamıştı.

Açıklamada böyle bir dönemde Çinli turistlere Japonya'ya seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edildi. An itibarıyla Japonya'da bulunan Çin vatandaşlarına da yerel güvenlik durumunu yakından takip etmeleri, güvenlikle ilgili farkındalıklarını artırmaları, kendilerini korumaya yönelik önlemleri güçlendirmeleri ve acil durumlarda yardım için derhal yerel polise veya Japonya'daki Çin Büyükelçiliği ve konsolosluklarına başvurmaları önerildi.