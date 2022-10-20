Çin, Vakumlu Sıvı Oksijen-Metan Yakıtlı Roket Motorunun Testini Tamamladı

BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çinli özel roket şirketi LandSpace Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin'in ticari bir rokette kullanılmak üzere tasarlanan, en güçlü itme gücüne sahip vakumlu sıvı oksijen-metan yakıtlı roket motorunun testini tamamladığını belirtti.

BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çinli özel roket şirketi LandSpace Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin'in ticari bir rokette kullanılmak üzere tasarlanan, en güçlü itme gücüne sahip vakumlu sıvı oksijen-metan yakıtlı roket motorunun testini tamamladığını belirtti.

LandSpace tarafından geliştirilen TQ-15A kodlu motorun, 836 kilonewton vakum itme gücü bulunuyor. Motor, alçak yörüngede en az 6 ton yük taşıyabilen şirketin ZQ-2 roketinin ikinci partisi için ikinci aşama ana motor olarak kullanılacak.

Şirket, motorun tasarım hedefine ulaşarak tam sistem testi boyunca istikrarlı şekilde çalıştığını belirtti.