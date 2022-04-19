Çin, Vakalar Artarken Dinamik Sıfır-Kovid Yaklaşımına Bağlı Kalacağını Duyurdu

BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) Sözcüsü mi Feng, Salı günü yaptığı açıklamada, yerel vakalar artarken Çin'in dinamik sıfır-Kovid yaklaşımına bağlı kalacağını söyledi. Düzenlediği basın toplantısında Dünya Sağlık Örgütü'nün Kovid-19'un uluslararası düzeyde endişe yaratan bir kamu sağlığı acil durumu olmayı sürdürdüğünü belirten NHC Sözcüsü, Çin'in hem yurtdışından gelen hem de yerel vakalara yönelik önlemlerini sürdüreceğini ifade etti. NHC'nin yayınladığı son verilere göre, Çin ana karasında Pazartesi günü 3.297 yerel yolla bulaşmış teyitli Kovid-19 vakası ve 18.187 asemptomatik vaka kaydedildi.

Xinhua / Güncel