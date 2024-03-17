Çin, Uzun Yürüyüş-8 Y3 Taşıyıcı Roketi ve Queqiao-2 Röle Uydusu'nu Fırlatma Alanına Transfer Etti

WENCHANG, 17 Mart (Xinhua) -- Çin'in Uzun Yürüyüş-8 Y3 taşıyıcı roketi ve röle uydusu Queqiao-2 kombinasyonu ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Fırlatma Merkezi'ndeki fırlatma alanına transfer edildi.

Çin Ulusal Uzay İdaresi'ne göre Uzun Yürüyüş-8 Y3 taşıyıcı roketinin taşıyacağı Queqiao-2 röle uydusu birkaç gün içinde uygun bir zamanda fırlatılacak.