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Çin, Uzun Yürüyüş-8 ile 18 Uyduyu Uzaya Gönderdi

Çin, Uzun Yürüyüş-8 ile 18 Uyduyu Uzaya Gönderdi
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Çin'in Hainan eyaletindeki fırlatma alanından gerçekleştirilen görevde, Uzun Yürüyüş-8 Y6 roketi ile toplamda 18 alçak Dünya yörünge uydusu uzaya gönderildi. Görev, Spacesail ticari internet uydu kümesini oluşturacak uyduların serisinin beşinci grubunu başarıyla fırlattı.

WENCHANG, 12 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan 18 alçak Dünya yörünge uydusu çarşamba günü erken saatlerde Uzun Yürüyüş-8 Y6 taşıyıcı roketiyle uzaya gönderildi.

Çin Uzay Bilimleri ve Teknoloji Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre serinin beşinci grubu olan uydular önceden belirlenmiş yörüngeye başarıyla girdi. Uydular Çin'in ticari internet uydu kümesi Spacesail'i oluşturacak.

30 Kasım 2024'te 2 numaralı rampadan yapılan ilk fırlatmanın ardından bu görevle 1 numaralı fırlatma rampasından yapılan ilk fırlatma gerçekleştirilmiş oldu. Artık Çin'in ilk ticari uzay üssünün iki rampası da gelecekteki görevler için hazır.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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