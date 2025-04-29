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Çin, Uzun Yürüyüş-5B Roketi ile Yörüngede Yeni Uydular Fırlattı

Çin, Uzun Yürüyüş-5B Roketi ile Yörüngede Yeni Uydular Fırlattı
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Çin'in Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan başarılı bir şekilde fırlatılan Uzun Yürüyüş-5B taşıyıcı roketi, Yuanzheng-2 üst kademesiyle birlikte alçak Dünya yörüngesi uyduları taşıdı. Bu fırlatma, Uzun Yürüyüş roket serisinin 573. uçuşu oldu.

WENCHANG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan bir Uzun Yürüyüş-5B taşıyıcı roketi ve taşıyıcı rokete bağlı Yuanzheng-2 (Expedition-2) üst kademesi tarafından fırlatılan bir grup alçak Dünya yörüngesi uydusu, 29 Nisan 2025.

Çin, bir grup alçak Dünya yörüngesi uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-5B taşıyıcı roketini salı günü başarıyla uzaya fırlattı. Bu fırlatma, Uzun Yürüyüş roket serisinin 573. uçuş görevi oldu. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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