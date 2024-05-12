Çin, Uzun Yürüyüş-4C Roketiyle Yeni Bir Uydu Gönderdi
Çin, Uzun Yürüyüş-4C taşıyıcı roketiyle uzaya yeni bir uydu gönderdi. Uydu, uzay ortamının izlenmesi için kullanılacak.
JİUQUAN, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin, Uzun Yürüyüş-4C taşıyıcı roketiyle uzaya yeni bir uydu gönderdi.
Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Pazar günü Beijing saatiyle 07.43'te fırlatılan roket, Shiyan-23 uydusunu önceden belirlenen yörüngeye yerleştirdi.
Uydu esas olarak uzay ortamının izlenmesi için kullanılacak.
Bu, Uzun Yürüyüş roket serisinin 522'nci uçuş görevi oldu.