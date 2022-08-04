Çin Uzun Yürüyüş-4b Roketiyle Uydu Fırlattı

TAİYUAN, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Perşembe günü, bir karasal ekosistem karbon izleme uydusu ve diğer iki uyduyu taşıyan Uzun Yürüyüş-4B taşıyıcı roketi fırlatıldı. Uydular, Beijing saatiyle 11.08'de fırlatıldı ve planlanan yörüngeye başarıyla girdi.

Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden bir karasal ekosistem karbon izleme uydusu ve diğer iki uyduyu taşıyan Uzun Yürüyüş-4B taşıyıcı roketi fırlatıldı, 4 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zheng Bin/Xinhua)

Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden bir karasal ekosistem karbon izleme uydusu ve diğer iki uyduyu taşıyan Uzun Yürüyüş-4B taşıyıcı roketi fırlatıldı, 4 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zheng Bin/Xinhua)

Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden bir karasal ekosistem karbon izleme uydusu ve diğer iki uyduyu taşıyan Uzun Yürüyüş-4B taşıyıcı roketi fırlatıldı, 4 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zheng Bin/Xinhua)