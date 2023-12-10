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Çin, Uzun Yürüyüş-2D Roketiyle Yeni Bir Uydu Fırlattı

10 Aralık 2023 12:16 Son Güncelleme: 12:18 Abone Ol

Çin, Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle Yaogan-39 uydusunu başarılı bir şekilde uzaya yerleştirdi. Bu fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 500. uçuş görevi oldu.