Çin, Uzun Yürüyüş-2D Roketiyle Yeni Bir Uydu Fırlattı
Çin, Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle Yaogan-39 uydusunu başarılı bir şekilde uzaya yerleştirdi. Bu fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 500. uçuş görevi oldu.
Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden havalanan, Yaogan-39 uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi, 10 Aralık 2023. (Fotoğraf: Xu Lihao/Xinhua)
XİCHANG, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin, Pazar günü Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle uzaya yeni bir uzaktan algılama uydusu yerleştirdi.
Ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saati ile sabah 09.58'de fırlatılan roket, Yaogan-39 uydusunu önceden belirlenmiş yörüngeye yerleştirdi.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 500'üncü uçuş görevi.