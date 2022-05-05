Çin Uzun Yürüyüş-2d Roketiyle 8 Uyduyu Uzaya Gönderdi

TAİYUAN, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin, Uzun Yürüyüş-2D roketiyle uydu Jilin-1 Kuanfu 01C'yi yedi adet Jilin-1 Gaofen 03D uydusu ile birlikte ülkenin kuzeyinde yer alan Shanxi Eyaleti'ndeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden sabah 10: 38'de (Beijing Saati) uzaya gönderdi ve uydular kısa süre içinde planlanan yörüngelerine girdi.

Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi Eyaleti'ndeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden sekiz uydudan oluşan bir grubu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D roketi uzaya fırlatıldı, 5 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zheng Bin/Xinhua)

Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi Eyaleti'ndeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden sekiz uydudan oluşan bir grubu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D roketi uzaya fırlatıldı, 5 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zheng Bin/Xinhua)

Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi Eyaleti'ndeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden sekiz uydudan oluşan bir grubu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D roketi uzaya fırlatıldı, 5 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zheng Bin/Xinhua)

Xinhua / Güncel