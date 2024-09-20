Çin, Uzun Yürüyüş-2D ile Altı Yeni Uyduyu Uzaya Gönderdi
Çin, Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan Uzun Yürüyüş-2D roketi ile Jilin-1 Kuanfu 02B 01-06 uydularını başarıyla uzaya yerleştirdi. Bu, Uzun Yürüyüş roket serisinin 536. uçuş görevi olarak kaydedildi.
TAİYUAN, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin, Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle uzaya altı yeni uydu gönderdi.
Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Cuma günü Beijing saatiyle 12.11'de fırlatılan Jilin-1 Kuanfu 02B 01-06 uyduları, planlanan yörüngelerine başarıyla yerleştirildi.
Bu, Uzun Yürüyüş roket serisinin 536'ncı uçuş görevi oldu.