Çin, Uzun Yürüyüş-2C Roketi ile İki Uydu Fırlattı
Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-2C roketiyle iki uyduyu uzaya gönderdi. Fırlatma, 547. görev olarak kaydedildi.
JİUQUAN, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin, bir Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketiyle uzaya iki uydu gönderdi.
Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden pazartesi günü saat 7.39'da fırlatılan roket, Siwei Gaojing-2 03 ve Siwei Gaojing-2 04 uydularını önceden belirlenmiş yörüngeye götürdü.
Bu fırlatma, Uzun Yürüyüş serisine ait roketlerin 547. göreviydi.