Haberler

Çin, Uzun Yürüyüş-10 Roketinde Yeniden Kullanılabilirlik Testini Başarıyla Tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Uzun Yürüyüş-10 taşıyıcı roketinin birinci kademesi denizden başarıyla çıkarıldı. Bu, roketin geri kazanılmasına yönelik ilk görev olarak kaydedildi ve ülkenin yeniden kullanılabilir fırlatma aracı teknolojisinin ilerlemesine önemli katkı sağladı.

WENCHANG, 13 Şubat (Xinhua) -- Çin'in Uzun Yürüyüş-10 taşıyıcı roketinin birinci kademesi denizden başarıyla çıkarıldı. Böylece Çin, roketin birinci kademe yardımcı motorunun denizden çıkarılıp geri kazanılmasına yönelik ilk görevini başarıyla tamamlamış oldu.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'ndan yapılan açıklamada görevin cuma sabahı deniz arama ve kurtarma ekibi tarafından tamamlandığı belirtildi. Bu başarı, ülkenin yeniden kullanılabilir fırlatma aracı teknolojisinin ileriye taşınması açısından büyük önem ifade ediyor.

Uzun Yürüyüş-10 roketi çarşamba günü Beijing saatiyle 11.00'da fırlatılmış, fırlatmadan kısa bir süre sonra da roketin birinci kademesi, denizdeki önceden belirlenmiş alana planlandığı şekilde kontrollü iniş gerçekleştirmişti.

Özellikle insanlı Ay keşif görevleri için tasarlanan Uzun Yürüyüş-10 roketi aynı zamanda Dünya'ya yakın uzay istasyonu operasyonlarını da destekliyor. Uzun Yürüyüş-10A roketinin parçası olarak geliştirilen yardımcı motor yeniden kullanılabilme özelliğine sahip.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

48 saat oldu hala gündemde! İngilizler Ferdi Kadıoğlu'nun yaptığını konuşuyor

İngilizler Ferdi'nin yaptığını konuşuyor
Sosyal medyada infial yaratan yeni akım: Eş değiştirmeli yoga

Sosyal medyada infial yaratan "Eş değiştirmeli" akım
Dursun Özbek için kişiye özel gömlekler hazırlandı

Bu özel gömleklerin kime hazırlandığını tahmin edemezsiniz!
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
48 saat oldu hala gündemde! İngilizler Ferdi Kadıoğlu'nun yaptığını konuşuyor

İngilizler Ferdi'nin yaptığını konuşuyor
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular

37 yıl sonra geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
Victor Osimhen'in sıkıntısı ortaya çıktı

Sıkıntısı ortaya çıktı