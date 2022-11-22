Çin, Uzayda Yolculuk Bilimindeki 10 Zorlu Görevi Yayınladı

HAİKOU, 22 Kasım (Xinhua) -- Çinli uzay bilimciler ve mühendisler, Çin'in güneyinde yer alan ada eyaleti Hainan'ın merkezi Haikou'da devam eden Çin Uzay Konferansı'nda 2022 için uzayda yolculuk biliminde öne çıkan 10 zorlu bilim ve teknoloji görevini yayınladı.

HAİKOU, 22 Kasım (Xinhua) -- Çinli uzay bilimciler ve mühendisler, Çin'in güneyinde yer alan ada eyaleti Hainan'ın merkezi Haikou'da devam eden Çin Uzay Konferansı'nda 2022 için uzayda yolculuk biliminde öne çıkan 10 zorlu bilim ve teknoloji görevini yayınladı.

Bu zorlu görev listesi, kozmik dinamiklerden güç elde etme, güneş sistemi dışında yaşanabilir gezegenler ve yaşam belirtileri arama, mekik benzeri bir uzay ulaşım sistemi için temel teknolojiler, Dünya'ya yakın asteroitlerin izlenmesi ve bunlara karşı savunma ve dünya dışı yaşam için yapay hafif sentetik malzemelerinin geliştirilmesini içeriyor.

Uzun mesafeli, yüksek güçlü kablosuz enerji aktarım teknolojisi, regolit kullanarak ay yüzeyinde yerinde inşaat, trans-medya uçak kontrolü, uzay takımyıldızı üzerinde yapay zeka özellikli, otonom, işbirlikçi çalışma ve Dünya'nın üst atmosferik akış alanı evriminin yüksek hassasiyetli tahmini de listede uzay araştırmalarında çözülmesi gereken sorunlar olarak belirtiliyor.

Çin Uzay Bilimi ve Teknolojisi Kurumu bünyesindeki Araştırma ve Geliştirme Departmanı Direktörü Wang Wei, Pazartesi günü başlayan dört günlük konferansta video aracılığıyla listeyi duyurdu.

Wang, "Yeni enerji, yeni malzeme ve dijital zeka tarafından yönlendirilen yeni bir teknoloji devrimi turu, küresel uzay manzarasındaki hamleyi hızlandırıyor" dedi.

Wang, listenin "Çin'in temel bilim araştırmalarında ve ülkenin mühendislik projelerindeki ilerlemelerinde olumlu ve destekleyici bir rol oynayacağını" da sözlerine ekledi.