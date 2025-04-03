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Çin Uzaya Yeni Uydu Gönderdi

Çin Uzaya Yeni Uydu Gönderdi
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Çin, Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Tianping-3A 02 uydusunu istediği yörüngeye başarıyla fırlattı. Bu uydu, yer tabanlı radar ekipmanlarının kalibrasyonu ve atmosferik ölçümler için kullanılacak.

TAİYUAN, 3 Nisan (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir uydu gönderdi.

Uzun Yürüyüş-6 taşıyıcı roketiyle perşembe günü yerel saatle 10.12'de fırlatılan Tianping-3A 02 uydusu, başarılı şekilde planlanan yörüngeye girdi.

Temel olarak yer tabanlı radar ekipmanlarının kalibrasyonu ve radar kesit alanı ölçümü için kullanılacak uydu, yer tabanlı optik cihazlar için görüntüleme deneylerini ve alçak yörüngeli uzay ortamının izleme testlerini destekleyecek. Uydu aynı zamanda atmosferik uzay ortamı ölçümü ve yörünge tahmin modeli düzeltmesi için hizmetler de sağlayacak.

Bu, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 568. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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