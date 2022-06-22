Çin Uzaya Yeni Bir Uydu Gönderdi JİUQUAN, 22 Haziran (Xinhua) -- Tianxing-1 test uydusunu taşıyan bir Kuaizhou-1A taşıyıcı roketi, Çin'in kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya fırlatıldı, 22 Haziran 2022. Uydu, Beijing saatiyle 10.08'de (TSİ 05. JİUQUAN, 22 Haziran (Xinhua) -- Tianxing-1 test uydusunu taşıyan bir Kuaizhou-1A taşıyıcı roketi, Çin'in kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya fırlatıldı, 22 Haziran 2022. Uydu, Beijing saatiyle 10.08'de (TSİ 05.08) fırlatıldı ve planlanan yörüngeye yerleşti Uydu, daha çok uzay ortamı tespiti gibi deneyler için kullanılacak. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua) Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Güncel Haberler

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