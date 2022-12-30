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Çin Uzaya Yeni Bir Uydu Fırlattı

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Çin Uzaya Yeni Bir Uydu Fırlattı

XİCHANG, 30 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Shiyan-10 02 uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-3B taşıyıcı roketi, ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılıyor, 29 Aralık 2022. Beijing saatiyle 12.43'te (TSİ 07.

XİCHANG, 30 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Shiyan-10 02 uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-3B taşıyıcı roketi, ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılıyor, 29 Aralık 2022.

Beijing saatiyle 12.43'te (TSİ 07.43) fırlatılan roket, Shiyan-10 02 uydusunu önceden belirlenmiş yörüngeye taşıdı. (Fotoğraf: Hu Xujie/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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