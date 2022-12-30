Çin Uzaya Yeni Bir Uydu Fırlattı Güncel Haberler XİCHANG, 30 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Shiyan-10 02 uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-3B taşıyıcı roketi, ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılıyor, 29 Aralık 2022. Beijing saatiyle 12.43'te (TSİ 07. XİCHANG, 30 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Shiyan-10 02 uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-3B taşıyıcı roketi, ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılıyor, 29 Aralık 2022. Beijing saatiyle 12.43'te (TSİ 07.43) fırlatılan roket, Shiyan-10 02 uydusunu önceden belirlenmiş yörüngeye taşıdı. (Fotoğraf: Hu Xujie/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Pekin Güncel Haberler

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