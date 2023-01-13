Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin Uzaya Yeni Bir Telekomünikasyon Uydusu Gönderdi

Güncel Haberler

Çin Uzaya Yeni Bir Telekomünikasyon Uydusu Gönderdi

XİCHANG, 13 Ocak (Xinhua) -- APSTAR-6E telekomünikasyon uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketi, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderiliyor, 13 Ocak 2023. Beijing saatiyle 02.

XİCHANG, 13 Ocak (Xinhua) -- APSTAR-6E telekomünikasyon uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketi, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderiliyor, 13 Ocak 2023.

Beijing saatiyle 02.10'da fırlatılan uydu planlanan yörüngesine başarıyla girdi. (Fotoğraf: Liu Guanghui/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title