Çin Uzaya Yeni Bir Telekomünikasyon Uydusu Gönderdi
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XİCHANG, 13 Ocak (Xinhua) -- APSTAR-6E telekomünikasyon uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketi, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderiliyor, 13 Ocak 2023. Beijing saatiyle 02.
XİCHANG, 13 Ocak (Xinhua) -- APSTAR-6E telekomünikasyon uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketi, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderiliyor, 13 Ocak 2023.
Beijing saatiyle 02.10'da fırlatılan uydu planlanan yörüngesine başarıyla girdi. (Fotoğraf: Liu Guanghui/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel