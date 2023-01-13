Çin Uzaya Yeni Bir Telekomünikasyon Uydusu Gönderdi Güncel Haberler XİCHANG, 13 Ocak (Xinhua) -- APSTAR-6E telekomünikasyon uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketi, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderiliyor, 13 Ocak 2023. Beijing saatiyle 02. XİCHANG, 13 Ocak (Xinhua) -- APSTAR-6E telekomünikasyon uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketi, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderiliyor, 13 Ocak 2023. Beijing saatiyle 02.10'da fırlatılan uydu planlanan yörüngesine başarıyla girdi. (Fotoğraf: Liu Guanghui/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çin Uzaya Yeni Bir Telekomünikasyon Uydusu Gönderdi - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.