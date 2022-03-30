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Çin Uzaya Üç Uydu Gönderdi

Xinhua - Güncel
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Çin Uzaya Üç Uydu Gönderdi

JİUQUAN, 30 Mart (Xinhua) — Çin, Çarşamba günü üç uyduyu ülkenin kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarılı şekilde uzaya gönderdi. Tianping-2A, Tianping-2B ve Tianping-2C adındaki uydular, atmosferik uzay ortamı taraması ve yörünge tahmin modeli düzeltmesi gibi hizmetler verecek. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)

JİUQUAN, 30 Mart (Xinhua) — Çin, Çarşamba günü üç uyduyu ülkenin kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarılı şekilde uzaya gönderdi. Tianping-2A, Tianping-2B ve Tianping-2C adındaki uydular, atmosferik uzay ortamı taraması ve yörünge tahmin modeli düzeltmesi gibi hizmetler verecek. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, 30 Mart, Uzay, Güncel, Haberler

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