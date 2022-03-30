Çin Uzaya Üç Uydu Fırlattı - Haberler

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Çin Uzaya Üç Uydu Fırlattı

Xinhua - Güncel
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Çin Uzaya Üç Uydu Fırlattı

JİUQUAN, 30 Mart (Xinhua) — Üç uydu, Uzun Yürüyüş-11 taşıyıcı roketiyle Beijing saatiyle 10.29'da uzaya gönderildi ve planlanan yörüngeye girdi. Tianping-2A, Tianping-2B ve Tianping-2C adlı uydular, atmosferik uzay ortamı taraması ve yörünge tahmin modeli düzeltmesi gibi hizmetler verecek. Bu fırlatma, Uzun Yürüyüş roket serisinin 413. uçuş göreviydi.

JİUQUAN, 30 Mart (Xinhua) — Üç uydu, Uzun Yürüyüş-11 taşıyıcı roketiyle Beijing saatiyle 10.29'da uzaya gönderildi ve planlanan yörüngeye girdi. Tianping-2A, Tianping-2B ve Tianping-2C adlı uydular, atmosferik uzay ortamı taraması ve yörünge tahmin modeli düzeltmesi gibi hizmetler verecek. Bu fırlatma, Uzun Yürüyüş roket serisinin 413. uçuş göreviydi.

Xinhua / Güncel

30 Mart, Pekin, Roket, Uzay, Güncel, Haberler

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