Çin Uzaya Üç Uydu Fırlattı

JİUQUAN, 30 Mart (Xinhua) — Üç uydu, Uzun Yürüyüş-11 taşıyıcı roketiyle Beijing saatiyle 10.29'da uzaya gönderildi ve planlanan yörüngeye girdi. Tianping-2A, Tianping-2B ve Tianping-2C adlı uydular, atmosferik uzay ortamı taraması ve yörünge tahmin modeli düzeltmesi gibi hizmetler verecek. Bu fırlatma, Uzun Yürüyüş roket serisinin 413. uçuş göreviydi.

Xinhua / Güncel