Çin Uzaya İki Meteoroloji Uydusu Fırlatmayı Planlıyor

Çin, Fengyun ailesine ait, yedisi şu anda yörüngede olan 19 uydu fırlattı. Bu uydular dünya çapında 126 ülke ve bölgeye veri ürünleri ve hizmetleri sağlıyor.

Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan Fengyun-3E (FY-3E) uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-4C roketi, 5 Temmuz 2021. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)

BEİJİNG, 22 Şubat (Xinhua) -- Çin 2023 yılında Fengyun serisine ait iki meteoroloji uydusunu daha uzaya fırlatmayı planlıyor.

Çin Meteoroloji İdaresi'ne göre uzaya fırlatılması planlanan bir sabah yörünge uydusu olan Fengyun-3F (FY-3F) hava tahmini, ekolojik çevre ve afet izleme gibi alanlarda hizmet vermek üzere FY-3C uydusunun yerini alacak.

10 faydalı yük ile donatılan uydunun Ağustos'ta fırlatılması planlanıyor.

Bir diğer uydu olan FY-3G ise bir yağış ölçüm uydusu olarak, afete neden olan hava sistemindeki yoğun yağışları izlemek ve dünya çapında orta ile alçak enlemlerdeki yağışların üç boyutlu yapı bilgilerini sağlamak için kullanılacak.

Dört faydalı yük ile donatılan bu uydunun Nisan'da fırlatılması planlanıyor.

Söz konusu uydular yörüngeye yerleştirildiklerinde Çin, dünyada sivil meteoroloji uydularını aynı anda gün doğumu-gün batımı, sabah, öğleden sonra ve eğimli yörüngelerde çalıştırabilen tek ülke olacak.