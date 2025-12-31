Çin, "Şıcien" sınıfı test uydularını fırlattı

Çin, uzayda hedef tanımlama teknolojilerinin test edilmesinde kullanılacak "Şıcien" sınıfı 2 uyduyu uzaya gönderdi.

Xinhua'nın haberine göre, Şıcien 29A ve 29B uyduları, Long March 7A taşıyıcı roketiyle Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 623'üncü başarılı taşıma görevi oldu.

Uyduların, uzayda hedef tanımlama teknolojilerinin test edilmesinde kullanılacağı belirtildi.

Adı, "uygulama" anlamına gelen Şıcien uydularının, Çin'in yörünge teknolojilerini test ettiği Şıyan (deney) ve Çuangşin (yenilik) gibi diğer uydu programlarında erken geliştirme aşamasında olan teknolojilerin uygulamaya geçirilmesine yönelik platform işlevi gördüğü tahmin ediliyor.

Uydu programı, bazı fırlatışların duyurulmadığı, yörüngede konumu belirtilmeyen bağlı uyduların varlığı ve uyduların diğer uyduları yakından incelemek veya sürüklemek amacıyla temas yakınlığında manevralar yaptığı gerekçesiyle zaman zaman eleştirilere konu oluyor.