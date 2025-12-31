Haberler

Çin, "Şıcien" sınıfı test uydularını fırlattı

Güncelleme:
Çin, uzayda hedef tanımlama teknolojilerinin test edilmesi amacıyla 'Şıcien' sınıfı iki uyduyu uzaya fırlattı. Long March 7A roketiyle gerçekleştirilen fırlatış, Çin'in uzay programı açısından önemli bir başarıya imza attı.

Çin, uzayda hedef tanımlama teknolojilerinin test edilmesinde kullanılacak "Şıcien" sınıfı 2 uyduyu uzaya gönderdi.

Xinhua'nın haberine göre, Şıcien 29A ve 29B uyduları, Long March 7A taşıyıcı roketiyle Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 623'üncü başarılı taşıma görevi oldu.

Uyduların, uzayda hedef tanımlama teknolojilerinin test edilmesinde kullanılacağı belirtildi.

Adı, "uygulama" anlamına gelen Şıcien uydularının, Çin'in yörünge teknolojilerini test ettiği Şıyan (deney) ve Çuangşin (yenilik) gibi diğer uydu programlarında erken geliştirme aşamasında olan teknolojilerin uygulamaya geçirilmesine yönelik platform işlevi gördüğü tahmin ediliyor.

Uydu programı, bazı fırlatışların duyurulmadığı, yörüngede konumu belirtilmeyen bağlı uyduların varlığı ve uyduların diğer uyduları yakından incelemek veya sürüklemek amacıyla temas yakınlığında manevralar yaptığı gerekçesiyle zaman zaman eleştirilere konu oluyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
