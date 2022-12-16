Çin Uzaya Bir Deney Uydusu Daha Fırlattı
Güncel Haberler
XİCHANG, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin Cuma günü, Uzun Yürüyüş-11 roketiyle uzaya bir uydu gönderdi.
XİCHANG, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin Cuma günü, Uzun Yürüyüş-11 roketiyle uzaya bir uydu gönderdi.
Çin'in güneybatısındaki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saatiyle 14.17'de fırlatılan roket, Shiyan-21 uydusunu önceden belirlenmiş yörüngeye götürdü.
Shiyan, Çincede "deney" anlamına geliyor. Yeni fırlatılan Shiyan uydusu, yeni uzay teknolojilerinin yörüngede doğrulanması amacıyla kullanılacak.
Fırlatma merkezinden yapılan açıklamada, bunun Uzun Yürüyüş roket serisinin 456. uçuş misyonu olduğu belirtildi.
Kaynak: Xinhua / Güncel