Çin, Uzaya 14 Yeni Uydu Fırlattı
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TAİYUAN, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya 14 yeni uydu taşıyan bir Uzun Yürüyüş-2D roketi fırlatılıyor, 15 Ocak 2023. Çin, 14 yeni uyduyu uzaya götüren bir Uzun Yürüyüş-2D roketini Pazar günü başarıyla fırlattı.
TAİYUAN, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya 14 yeni uydu taşıyan bir Uzun Yürüyüş-2D roketi fırlatılıyor, 15 Ocak 2023.
Çin, 14 yeni uyduyu uzaya götüren bir Uzun Yürüyüş-2D roketini Pazar günü başarıyla fırlattı. Roket Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saatiyle 11.14'te (TSİ 6.14) fırlatıldı.
Aralarında Qilu-2 ve Qilu-3'ün de bulunduğu uydular, planlanan yörüngelerine girdiler. (Fotoğraf: Wang Xiaohu/Xinhua)