Çin Uzay Teknolojisi Akademisi'nin Geliştirip Fırlattığı Uzay Aracı Sayısı 400'e Ulaştı

BEİJİNG, 10 Mart (Xinhua) -- Çin Uzay Teknolojisi Akademisi'nin (CAST) Cuma sabahı uzaya gönderdiği Tianhui-6 ikiz uydusuyla birlikte, geliştirdiği ve uzaya fırlattığı toplam uzay aracı sayısı 400'e ulaştı.

Uzun Yürüyüş-4C taşıyıcı roketiyle gönderilen ikiz uydular, coğrafi haritalama, arazi kaynaklarının araştırılması, bilimsel deneyler ve diğer görevler için kullanılacak.

400'üncü uzay aracının fırlatılışına tanıklık eden Çin Uzay Bilimleri ve Teknoloji Kurumu'na (CASC) bağlı CAST, aynı zamanda Çin'in ilk uydusu Dongfanghong-1'in geliştiricisi.

2023'te yaklaşık 60 uzay görevi için 200'den fazla uzay aracı fırlatmayı planlayan CASC, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roketi serisinin 500. uçuş görevini bu yıl gerçekleştirecek.

Çin Uzay Bilimleri ve Teknoloji Kurumu, Tianzhou-6 kargo uzay aracı, Shenzhou-16 ve Shenzhou-17 insanlı uzay araçlarının fırlatılması dahil olmak üzere üç uçuş görevinin, ülkenin uzaya açılma, uzayı kullanma ve keşfetme kabiliyetini geliştirmek için yıl içinde gerçekleştirilmesi gerektiğini bildirdi.

CASC ayrıca, BeiDou-3 Navigasyon Uydu Sistemi'nin üç yedek uydusunun bu yıl uzaya gönderileceğini de belirtti.