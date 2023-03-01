Çin, Uzay İstasyonunu Genişletmeye Yönelik Hedeflerini Açıkladı

Beijing Havacılık ve Uzay Kontrol Merkezi'nden alınan ekran görüntüsünde Shenzhou-15 taykonotu Fei Junlong, uzay istasyonunun Wentian laboratuvar modülü dışında araç dışı faaliyet yürütürken görülüyor, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Liu Fang/Xinhua)

BEİJİNG, 1 Mart (Xinhua) -- Çin, yeni bir modül fırlatarak yakın Dünya yörüngesindeki uzay istasyonunu genişletmeyi planlıyor. Plan, Çin Ulusal Müzesi'nde devam eden bir sergide açıklandı. Modül, uzay istasyonunun mevcut yapısına kenetlenerek çapraz şekilde bir kombinasyon oluşturacak.

Çin'in 30 yıllık insanlı uzay programının başarılarına adanan sergide Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), uzay istasyonunun geçen yıl tamamlanan T şeklindeki yapısının montajı ve inşasını takiben uygulayacağı planları kamuoyuyla paylaştı.

Uzay istasyonuna eklenecek yeni modül, bir düğüm kabini olarak işlev görecek. CMSA'dan yapılan açıklamaya göre fırlatılması planlanan modül, Tianhe çekirdek modülü gibi birden fazla bağlantı noktasına sahip olacak ve böylece uzay istasyonuna daha çok uzay aracının bağlanmasına imkan sağlayacak.

Ajans ayrıca, Çin'in uzay istasyonunun yörüngedeki faaliyetlerini güncellemeler ve geliştirmeler aracılığıyla genişletmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Sergide, Çin'in dört ila yedi astronotunu uzaya yollama ve 700 kilogramdan fazla yükü Dünya'ya geri taşıma kabiliyetine sahip yeni nesil, tekrar kullanıma uygun, mürettebatlı yakın Dünya yörüngesi uzay aracının gelişim süreci de yer aldı. Çin'in mevcut kullanımda olan uzay aracı üç astronot taşıyabiliyor ve 50 kilograma kadar yükü Dünya'ya geri getirebiliyor.

CMSA, sergide Ay'ın insanlı keşfi için tasarladığı planı da açıkladı. Buna göre, Ay yörüngesine üç astronotun gönderilmesi ve aralarından iki kişinin Ay yüzeyine inmesi amaçlanıyor.

İnsanlar ve makineler arasında işbirliği öngören, bir Ay keşif aracı ve numune dönüşüne yönelik planlar ise hazırlık aşamasında.