Çin, Uzay İstasyonunda Yapay Zeka ile Spor Desteği Sağlayacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, uzay istasyonundaki astronotların spor aktiviteleri için 'Wukong AI' isimli yapay zeka modelini kullanmaya başlayacak. Bu model, astronotların spor programlarını destekleyerek verimliliklerini artırmayı ve psikolojik destek sağlamayı hedefliyor.

Çin, uzay istasyonundaki astronotların spor aktiviteleri için yapay zeka kullanmaya başlayacak.

Global Times'ın haberine göre Çinli bilim insanları tarafından tasarlanan "Wukong AI" isimli yapay zeka modeli, Tianzhou-9 kargo uzay aracı tarafından yörüngeye taşındı.

Söz konusu yapay zeka modeli uzaydaki astronotların spor programını destekleyecek.

Çin Astronot Araştırma ve Eğitim Merkezinden Zou Pengfei, yaptığı açıklamada astronotların Wukong AI'ye gün içinde hangi aktiviteleri yapmaları gerektiği ya da gün içindeki görevleri gibi soruları yöneltebileceğini belirtti.

Wukong AI'nin bir soru-cevap sistemi olduğuna dikkati çeken Zou, sistemin astronotların verimliliğini artıracağını ve onlara psikolojik destek sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama

Alaska'daki zirve sonrası Avrupalı liderlerden Putin'e soğuk duş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lyon'dan 10 yıl sonra gelen galibiyet

Hasret bitti! 10 yıl sonra gelen galibiyet
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.