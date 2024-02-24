Çin Uzay İstasyonunda Gençlerin Resim Sergisi

1. Uzay istasyonundaki sergiden çeşitli görüntüler

Çin'in Tiangong uzay istasyonunda, Cuma günü gençlerin yaptığı resimlerden oluşan sıra dışı bir sergi açıldı.

Çin modernleşmesi konusunu işleyen 53 resim, Dünya'nın yaklaşık 400 kilometre üzerinde yörüngede sergileniyor.

Bu resimler, ülkenin dört bir yanından gençlerin gönderdiği 20.000 resim arasından seçildi.

Resimler, geçtiğimiz ay Tianzhou-7 kargo uzay aracıyla istasyona ulaştırıldı.

Bu, Çin'in uzay istasyonunda düzenlenen üçüncü resim sergisi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

(XHTV)